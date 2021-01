Crytek, de studio die vooral bekend is geworden dankzij de Crysis-serie, lijkt aan een nieuwe sandbox shooter te werken. Volgens een vacature op de website van de ontwikkelaar wordt er momenteel gezocht naar een game designer, met een passie voor sandbox shooters, voor een nog onaangekondigde Triple-A titel. Het is onduidelijk of het om een compleet nieuwe IP of om een nieuw deel in de Crysis-serie gaat.

Crytek is vorig jaar druk bezig geweest. Zo verliet Hunt: Showdon na 2 jaar eindelijk Early Access. Matthias zijn erg positieve Hunt: Showdown review lees je op de site. Daarnaast bracht Crytek ook Crysis Remastered uit. Patrick heeft die game aan de tand gevoeld, maar was er niet over te spreken. Vooral de slechte technische staat liet veel te wensen over. Hopelijk doet de toekomstige onaangekondigde Triple-A titel het een stuk beter.