Op de website Reddit is naar voren gekomen dat de DualSense controller mechanische horloges kan magnetiseren. Het advies is dan ook om niet met zo’n horloge om te spelen. Gebruiker Saguchi geeft aan dat de DualSense in staat is een krachtig magnetisch veld te creëren. Niet alleen bij de speakers (wat normaal is), maar ook bij de grips (de zijkanten waar je de controller vasthoudt).

De drie grootste gevaren voor mechanische horloges zijn water, schokken en magnetisme. Dat laatste is nu dus blijkbaar een probleem. De eerder genoemde gebruiker heeft het uitvoerig getest en denkt dat de oorzaak in de IMU (Inertial Measurement Unit) zit. Andere gebruikers waarschuwen dat de DualSense daar meer last van heeft dan de DualShock 4. Zo zie je maar, dat sommige mensen tijdens een lockdown, echt te veel tijd over hebben. Oh en nee, wij hebben dit niet geprobeerd te reproduceren.