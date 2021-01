IO Interactive is heel erg trots op de PlayStation VR implementatie in Hitman III. Om aan gamers te laten weten hoe vet het is om daadwerkelijk door de ogen van Agent 47 te kijken, is er een nieuwe video vrijgegeven. Deze video kan je via dit bericht op YouTube checken.

De ontwikkelaar heeft vorig jaar augustus al laten weten wat zij er zelf van vinden om Hitman III te spelen in virtual reality en ditmaal worden er gameplaybeelden getoond, inclusief commentaar.

De video laat zien dat er geen concessies zijn gedaan en dat je alle mogelijkheden tot je beschikking hebt die je van de reeks gewend bent. PlayStation VR zorgt nu echter wel voor een unieke ervaring.