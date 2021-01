The King of Fighters XIV kwam in 2016 uit voor de PlayStation 4 en na de release is de game voorzien van verschillende nieuwe personages en kostuums. Heb je net zo lang zitten wachten op het aanschaffen van de game totdat er een versie op de markt kwam die alle content met zich meebrengt, dan word je geduld nu beloond.

In de PlayStation Store is The King of Fighters XIV Ultimate Edition te vinden voor €39,99. Deze bevat de originele game, plus alle content die voor deze titel is uitgekomen. Dat komt neer op acht extra personages en tien alternatieve kostuums. Wie en wat deze zijn is als volgt:

Extra personages: Rock Howard Vanessa Ryuji Yamazaki Whip Heidern Blue Mary Oswald Najd

Alternatieve kostuums: Classic Kyo Nightmare Geese Cclassic Iori Athena Asamiya KOF ’98 Shun’ei Kung-Fu Suit Nakoruru Kamuikotan Girls’ School Uniform Kula Sundress Angel Diabla Meitenkun Pajamas Sylvie Little Red Riding Hood



Als kers op de taart krijg je er ook nog tien PlayStation 4 thema’s bij.

Zoals dat tegenwoordig het geval is, wordt de lancering van The King of Fighters XIV Ultimate Edition gevierd met een trailer en die kan je hieronder bekijken.