Eind december liet Digitimes weten dat er volgens hen in vier weken tijd maar liefst 3,4 miljoen exemplaren van de PlayStation 5 waren verkocht. Volgens VGChartz wordt deze sterke start volop doorgezet.

De website laat weten dat de nieuwe console van Sony in zes weken tijd 4,19 miljoen keer over de toonbank is gegaan. Dit zijn wereldwijde verkopen. Hiermee verslaat de PS5 zowel de Xbox Series-consoles als de Nintendo Switch. Deze wisten in dezelfde tijd 2,24 en 2,5 miljoen keer respectievelijk te verkopen.

Nu zijn dit onofficiële cijfers, maar VGChartz weet vaak vrij dicht in de buurt te zitten. Sony mag dus tevreden zijn, want zoveel wegzetten ondanks forse tekorten schept een gunstig toekomstperspectief.