Biomutant is één van de games die ondertussen zo vaak is uitgesteld dat je ‘m bijna zou vergeten. De game zou echter toch vrij snel al uit moeten komen. Volgens THQ Nordic zelfs nog vóór april.

De game met het schattig uitziende, maar zeer capabele wasbeertje werd aangekondigd in 2017. Kort daarna werd de studio opgekocht door THQ Nordic, waarna het leek dat de ontwikkeling in een moeilijke fase terecht kwam. Het ging allemaal niet meer zoals gepland en na meermaals uitstellen, zou je bijna denken dat de game was geannuleerd.

Dat bleek echter niet waar, en daarvan kregen we niet zo lang geleden een bevestiging, toen creative director Stefan Ljungqvist aangaf dat de game zich in de laatste fase van ontwikkeling bevindt. Maar een releasedatum bleef uit.

Nu zou het toch niet heel lang meer mogen duren, met de bevestiging vanuit THQ Nordic dat de game in het eerste kwartaal zou moeten verschijnen. Vooralsnog hebben we geen vaste releasedatum, maar de zekerheid dat Biomutant ergens in de aankomende drie maanden verschijnt, is er nu wel.