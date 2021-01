In 2019 tijdens de E3 werd Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed aangekondigd. Deze uitgave betreft een remaster van het origineel dat in 2011 uitkwam voor de PlayStation Portable.

De game had eigenlijk datzelfde jaar in de winter moeten verschijnen, maar dat is helaas nooit gebeurd. Gelukkig komt er binnenkort aan het wachten een einde, want uitgever XSEED games heeft aangegeven dat Hellbound & Debriefed in de Japanse schappen ligt vanaf 20 mei dit jaar.

Ook voor het Westen is er geen ontkomen aan. Alhoewel er voor ons nog geen releasedatum staat, liet de uitgever wel weten dat ze de game in 2021 hier zullen uitbrengen. Check hieronder een kleine greep uit wat de game ons te bieden heeft.