Schijnbaar is het geen nieuwe zet voor Microsoft om grote bedrijven in de gamesindustrie proberen over te kopen. Blijkbaar hebben ze het over de jaren heen bij meerdere bedrijven geprobeerd, al was Bethesda de eerste uitgever die effectief ja zei.

Dit wordt duidelijk uit een interview met Kevin Bachus, voormalig directeur van third-party relations bij Microsoft. De gaming tak van het bedrijf probeerde zo’n twintig jaar geleden Electronic Arts over te nemen en ook Nintendo bleef de flagrante poging niet gespaard.

Waar EA echter antwoordde met een simpele ‘No thanks’, was Nintendo zo overrompeld door de aanzienlijke arrogantie van het Amerikaanse Microsoft, dat het niet anders kon dan de afgevaardigden van het bedrijf uitlachen.

“Steve made us go meet with Nintendo to see if they would consider being acquired,”

“They just laughed their asses off. Like, imagine an hour of somebody just laughing at you. That was kind of how that meeting went.”