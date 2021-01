Het kan zomaar zijn dat je het gratis Combat Pack voor Call of Duty: Black Ops Cold War en Warzone al binnengehaald hebt. Deze gratis bundel is immers al een tijdje beschikbaar voor beide games. Als je dit pakket gemist hebt, dan hoef je je geen zorgen te maken, want het is nog steeds beschikbaar. Om dit extra onder de aandacht te brengen, is er nu ook een korte trailer verschenen die deze bundel toont.

Alle PS Plus gebruikers kunnen geheel kosteloos het Combat Pack downloaden. De content van dit pakket bestaat uit een Epic outfit voor de Sims operator, een Legendary skin voor de RPD LMG, een Legendary horloge en andere Epic cosmetische items, zoals een Calling Card, Emblem en Weapon Charm.

Mocht je het pakket nog niet hebben en deze alsnog willen downloaden: klik hier.