Het Battle Royale genre draait nu al enkele jaren op volle toeren en ondanks dat Fortnite wellicht de bekendste van deze games is, is het zeker niet de grondlegger. PlayerUnknown’s BattleGrounds – oftewel PUBG – kwam als eerste met dit concept en deze game is voor een lange tijd zeer populair geweest. De shooter wordt nog steeds veel gespeeld en de vraag naar een eventueel vervolg is meer dan logisch.

Een vervolg zou zomaar al in ontwikkeling kunnen zijn onder de naam ‘Project XTRM’. Via Koreaanse media werd duidelijk dat er aan een soortgelijk project gewerkt wordt. De vertaalde informatie van dit bericht kun je hieronder vinden dankzij Twitter-gebruiker PlayerIGN.

Wat ‘Project XTRM’ precies gaat worden, is nog onduidelijk, maar het lijkt er wel op dat het PUBG-universum voortgezet gaat worden. Deze game zou overigens cross-play tussen pc, consoles en mobiele apparaten moeten ondersteunen. Mochten we meer horen over dit mysterieuze project, dan laten we dat uiteraard weten.

#PUBG just confirmed that they’re working on PUBG 2.0 and PUBG Mobile 2.0

Global announcement soon?

The secret #ProjectXTRM thing from last yr was a PUBGM2 all along. I knew XTRM was a mobile game.

So I didn’t make a update video on it. Got so tilted when I learned about it. pic.twitter.com/50hnX60epv

— PlayerIGN (@PlayerIGN) January 6, 2021