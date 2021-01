Fall Guys was na de release ongekend populair en hoewel de hype inmiddels wat is afgezwakt, wordt de game nog steeds erg veel gespeeld. De ontwikkelaar blijft spelers natuurlijk bezighouden met nieuwe seizoenen, content en leuke extra’s. Zo ook in 2021, want na een paar teasers op social media is nu duidelijk wat de volgende content wordt. Het gaat om een cross-over evenement met DOOM Eternal.

Vanaf 12 januari zal je namelijk drie DOOM Eternal gerelateerde kostuums kunnen vrijspelen. Het eerste kostuum is de iconische DOOM Slayer zelf en ook de bekende Cacodemon zal beschikbaar zijn. Tot slot wordt als derde het Tyrant kostuum beschikbaar gesteld.

Hieronder kan je de eerste beelden van deze drie DOOM Eternal skins bekijken. Kleine opmerking: deze kostuums zullen beperkt beschikbaar zijn.