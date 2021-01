In maart mogen we Returnal exclusief op de PlayStation 5 verwelkomen, dat gemaakt wordt door gewaardeerd ontwikkelaar Housemarque. Zo nu en dan krijgen we wat nieuwe beelden van de game te zien en zo ook vandaag, dit dankzij de laatste HouseCast uitzending.

In de onderstaande video leggen Mikael Haveri (marketing manager) en Harry Krueger (game director) meer uit over de verplaatsing van de focus. Daar waar de ontwikkelaar zich eerst bezighield met traditionele arcade games, is Returnal natuurlijk een meer cinematische 3D-actiegame.

De visie op Returnal komt te sprake, net zoals de besturingsmechanismen en wat voor effect die hebben op de controller. De video is met een kleine 10 minuten niet al te lang, maar zeker wel de moeite waard vanwege de nieuwe footage en onderwerpen die ter sprake komen.