Met het hele gedoe rondom Cyberpunk 2077 zijn er in de afgelopen weken veel spookverhalen op het web verschenen. Dat er de nodige dingen niet goed zijn gegaan bij de Poolse ontwikkelaar, dat is een feit. Maar echt goed beeld van wat er achter de schermen is gebeurd is moeilijk te verkrijgen, waardoor we moeten vertrouwen op ontwikkelaars die uit de school klappen.

Dit deed een ontwikkelaar, van wiens verhaal op GameFAQS en Reddit gedeeld werd. Zo kon je lezen dat sommige updates pas later in het jaar komen en dat de nodige content geschrapt was omwille van tijd, wat nu als DLC toegevoegd zal worden. Ook claimde de persoon dat Sony Japan woedend geweest zou zijn op de staat van de game en de problemen die het heeft opgeleverd.

Een op zich plausibel verhaal, gezien het aansluit op de huidige situatie en de actie die Sony bijvoorbeeld ondernomen heeft. Ze hebben Cyberpunk 2077 immers uit de PlayStation Store gehaald, een stap die Sony vrijwel nooit neemt.

Toch blijkt dit alles niet waar te zijn. Althans, CD Projekt RED zegt normaal gesproken niet op geruchten te reageren, maar claimt dat de berichten die de laatste tijd rond gaan niet correct zijn. Gezien het nogal een eigen leven ging leiden voelden ze zich genoodzaakt nu wel te reageren.

“Normally we don’t comment on rumors but this time we wanted to make an exception as this story is simply not true.”

We gaven al aan het met een korreltje zout te nemen, toch moeten we ook hierbij opmerken dat de ontwikkelaar zelf ook niet altijd eerlijk is geweest. Zo zouden de performance problemen op de PS4 tussen de gold master en de release gefixt worden. Dit had men aan Sony beloofd, wat ze duidelijk niet zijn nagekomen.

Hoe dan ook, het is vooral een kwestie van tijd totdat bijvoorbeeld Jason Schreier van Bloomberg met een uitgebreide reconstructie komt van hoe het zo fout heeft kunnen lopen. Daaruit zullen we vast meer kunnen opmaken over hoe het er aan toe is gegaan. Of het er ooit komt is afwachten, maar gezien deze journalist dit vaker heeft gedaan en Cyberpunk 2077 zo’n grote titel is, schatten wij de kansen vrij groot in.

Een goed voorbeeld is het hele verhaal over Anthem, wat ook zo’n moeizame ontwikkeling kende met een slecht resultaat tot gevolg. Dat stuk werd op Kotaku gepubliceerd, zie hier.