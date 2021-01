Remedy Entertainment bracht in augustus 2019 de goed ontvangen game Control uit. Deze game zal binnenkort opnieuw verschijnen als complete uitgave die ook gelijk ‘next-gen’ proof is. In de tussentijd heeft de ontwikkelaar een infographic gedeeld die wat interessante statistieken laat zien.

Het gaat om wat er in 2020 allemaal is gedaan in de game, dus de periode vanaf de release in 2019 tot eind dat jaar is niet meegenomen. Jesse blijkt uit de informatie erg effectief te zijn, want ze heeft maar liefst 58.910.239 vijanden uitgeschakeld. Ook het meubilair vloog ongekend veel in het rond.

Tot slot heeft maar liefst meer dan een half miljoen mensen de game uitgespeeld. Dat en meer hieronder op de afbeelding.