Met de naderende release van Hitman III, die deze maand verschijnt, is IO Interactive volop bezig met het onder de aandacht brengen van de titel. Na een VR-trailer die je gisteren kon bekijken, hebben we via GameInformer vandaag een video die draait om de nieuwe camera van Agent 47.

De kale huurmoordenaar kan deze gadget naar elke locatie meebrengen en op diverse manieren nuttig toepassen. Vanzelfsprekend kun je hiermee doelen spotten, maar je kunt ook met de omgeving rommelen. Verder kun je de camera inzetten om informatie te verzamelen of juist beelden te schieten die je goed kunt gebruiken.

De korte clip hieronder legt de mogelijkheden op een duidelijke manier uit.