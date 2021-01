Voor elk goed nieuws dat we krijgen rond Dying Light 2, lijkt er wel wat minder goed nieuws te volgen. Na eindeloos uitstel kregen we niet zo lang geleden te horen dat we aan het begin van dit jaar meer nieuws zouden krijgen over deze openwereldgame. We hebben nieuws, maar misschien niet het nieuws waar we op hoopten…

Pawel Selinger, schrijver van Dying Light 2, kondigde aan op zijn LinkedIn-pagina dat hij ontwikkelaar Techland na 22 jaar zal verlaten.

“After over twenty-two years, I decided to end my cooperation with Techland. I want to express my gratitude to the company that has allowed me to develop and fulfill myself for half of my life. Techland, I will always be rooting for you, as well as the great people I have met, thanks to you. I wish you that Dying light 2 and subsequent projects will become world hits. Goodbye, and good luck!”

Selinger werkte eerder al mee aan titels zoals Dead Island en Call of Juarez. Waar hij nu naartoe gaat, is momenteel een mysterie en wat er met Dying Light 2 zal gebeuren, is waarschijnlijk een nog groter mysterie. Voorlopig moeten we afwachten en blijven hopen op beter nieuws.