De online ARPG Path of Exile kwam onlangs met leuk nieuws naar buiten. Naast het feit dat er een sequel in de maak is, mogen we eind deze maand namelijk ook een nieuwe uitbreiding verwachten voor de originele game, die uiteraard weer nieuwe content aan de game zal toevoegen. “Echoes of the Atlas” zal die uitbreiding heten.

De belangrijkste toevoeging die we zullen krijgen is een soort boss-rush modus, waarbij je het opneemt tegen “The Maven”. Spelers moeten hierbij eerst hun ultieme macht tonen door verschillende bosses tegelijk te verslaan, vooraleer je het mag opnemen tegen The Maven zelf. Nieuwe spreuken kunnen je uiteraard helpen in dit gevecht. Daarnaast worden ook nieuwe modi aan de game toegevoegd, zoals “Ritual League”, de terugkeer van “Harvest” en “Heist Contracts”.

Echoes of the Atlas verschijnt op 20 januari voor PS4-spelers. Hieronder kan je alvast een trailer bekijken en een video die alle nieuwe content in meer detail uitlegt.