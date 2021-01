Afgelopen maand bracht Rockstar Games de Cayo Perico Heist uit voor Grand Theft Auto Online. In navolging van die grote uitbreiding zou de ontwikkelaar met nog meer kleinere updates komen en als onderdeel daarvan is er ditmaal een nieuwe auto voor GTA Online uitgebracht.

Het gaat om de BF Weevil, die je hierboven afgebeeld ziet. Deze auto is overduidelijk gebaseerd op de oude Volkswagen Kever en is nu dus beschikbaar in het online-gedeelte van Grand Theft Auto V.

Naast de nieuwe auto heeft Rockstar Games zoals gebruikelijk ook weer wat leuke promoties geïntroduceerd. Zo krijg je nu driedubbele beloningen in Motor Wars en Air Races. Wanneer je Smuggler Sell Missions speelt, ontvang je twee keer zoveel GTA$ en RP als normaal. Verder krijgt iedereen die deze week GTA Online speelt de gratis Güffy Double Logo Hat en zijn er verschillende kledingitems te verdienen door de nieuwe Heist te spelen.

De Lucky Wheel in de Diamond Casino & Resort heeft ook weer een nieuwe hoofdprijs, ditmaal gaat het om de Enus Paragon R sportwagen. Tot slot zijn er nog enkele in-game kortingen geactiveerd en die hebben we hieronder opgesomd.