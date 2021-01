Het was al een tijdje bekend dat The King of Fighters XV in ontwikkeling is, maar de vechtgame was lange tijd nog niet officieel onthuld. Daar is nu verandering in gekomen, want SNK heeft het spel uit de doeken gedaan en de eerste beelden getoond.

The King of Fighters XV werd onthuld door middel van de onderstaande trailer, waarin we kort enkele personages in actie zien. Ook werden er nog wat screenshots vrijgegeven en ook die kun je hieronder zien. Er zijn nog niet veel concrete details over The King of Fighters XV bekendgemaakt. Creative director Eisuke Ogura kon wel kwijt dat SNK met het aankomende deel enerzijds de vertrouwde snelle actie wil behouden, maar ook nieuwe elementen zal toevoegen.

We hoeven gelukkig niet lang te wachten op meer beelden en informatie. SNK meldde namelijk dat er aankomende week alweer een nieuwe trailer wordt uitgebracht en dat er de komende tijd geregeld meer details worden bekendgemaakt.

The King of Fighters XV zal dit jaar uitkomen, maar een exacte releasedatum kon SNK nog niet geven. Ook is het op dit moment nog onduidelijk voor welke platforms de game precies gaat verschijnen, dus hopelijk krijgen we ook daar spoedig meer informatie over.