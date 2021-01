Er is een nieuwe concept art afbeelding van de volgende Dragon Age-game getoond. Om het nieuwe jaar in te luiden plaatste Christian Dailey – die sinds kort aan het roer staat van de ontwikkeling van de game – de afbeelding op Twitter.

Op de nieuwe concept art, die je hieronder kunt bekijken, zien we een karakter met een magische pijl en boog. Deze afbeelding volgt een kleine maand na de meest recente trailer van de aankomende Dragon Age. Tijdens The Game Awards in december toonde BioWare immers een nieuwe teaser trailer.

Voor nu moeten we het met deze art doen, maar laten we hopen dat het niet lang meer duurt totdat we meer van de game te zien krijgen. Wanneer de nieuwe Dragon Age-game moet verschijnen is nog niet bekend.