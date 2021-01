THQ Nordic bracht afgelopen zomer SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated uit en dat werd een succes voor de uitgever. De game bereikte al snel de mijlpaal van een miljoen verkochte exemplaren, iets waar THQ Nordic erg tevreden mee is. De uitgever denkt dan ook dat er nog veel te halen is op het gebied van games die gebaseerd zijn op een officiële licentie.

Dit gaf Klemens Kreuzer, de CEO van THQ Nordic, aan in een interview met GamesIndustry.biz. Volgens Kreuzer is er de laatste jaren veel veranderd als het gaat om gelicenseerde IP’s. Veel games met officiële licenties bevinden zich in de free-to-play markt en de grote gelicenseerde AAA-titels (denk bijvoorbeeld aan Marvel’s Spider-Man) hebben aan populariteit ingeleverd, aldus de CEO. THQ Nordic focust echter op de wat goedkopere projecten dan de ‘big budget’ AAA-games en dat is, in combinatie met officiële licenties, een recept voor succesvolle games. Kreuzer meldt dat de uitgever de komende tijd daarom meer inzet op gelicenseerde IP’s.

“I think maybe in the licence business there has been a bit too much emphasis on free-to-play and the premium model was not so popular in the last five to ten years. But at THQ Nordic, we’re not going for the super AAA stuff where we need millions and millions to be successful. We can do that with relatively low volumes, so that’s why we think we can recreate the success we’ve had with SpongeBob with other licences in future. We’re working on some of those right now.”