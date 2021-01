Destruction AllStars zou oorspronkelijk als launchgame voor de PlayStation 5 verschijnen, maar enkele weken voor de release werd het spel uitgesteld. De game komt nu volgende maand uit en is dan zonder extra kosten te downloaden voor iedereen met een PlayStation Plus-abonnement.

De release laat dus niet lang meer op zich wachten, maar we hebben tot nu toe nog niet erg veel beelden van de game gezien. Nu is er gelukkig wat nieuw beeldmateriaal opgedoken, zij het via een bijzondere weg. Ontwikkelaar Lucid Games en Sony hebben namelijk geen officiële video vrijgegeven, maar er zijn gameplaybeelden gevonden in Share Factory Studio op de PlayStation 5. Het gaat om de onderstaande clip, die iets meer dan twintig seconden duurt.

Het is dus wel een erg kort fragment, maar de video geeft eigenlijk een betere indruk van de gameplay van Destruction AllStars dan dat de eerder vrijgegeven trailers dat deden. De beelden doen meteen denken aan een game als Destruction Derby, maar zoals de video ook laat zien kun je in Destruction AllStars ook uit je auto stappen en te voet door de arena gaan.

Voor nu moeten we het dus met deze korte video doen, maar aangezien Destrcution AllStars volgende maand al uitkomt, kunnen we waarschijnlijk veel meer beelden en informatie verwachten in de komende weken. Lucid Games heeft laten weten dat de studio veel in petto heeft tussen nu en de release. Wordt vervolgd dus!