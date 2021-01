Eind vorig jaar werd DYING: 1983 aangekondigd door NEKCOM. De game zal eerst tijdelijk exclusief voor de PlayStation 5 uitkomen en dit heeft ermee te maken dat NEKCOM optimaal gebruik wil maken van de unieke features van de DualSense-controller, waardoor de game nog beter tot zijn recht zou moeten komen.

NEKCOM wil de next-gen console van Sony dus volop benutten en dat blijkt nu ook aan de technische doelen die de studio voor ogen heeft. In een interview GamingBolt heeft Luo Xiangyu, CEO van NEKCOM, namelijk aangegeven dat het de bedoeling is dat DYING: 1983 op de PS5 in een 4K-resolutie moet draaien, in combinatie met een framerate van 60 frames per seconde én daarbovenop nog ondersteuning van ray-tracing. Verder werkt de ontwikkelaar ook aan een 120fps-modus, al is het nog onduidelijk of dat haalbaar wordt.

“We are targeting 4K + ray tracing + 60FPS. Meanwhile, we are testing a 120 FPS mode, but we cannot guarantee it will make it to the final release.”

DYING: 1983 moet in het eerste kwartaal van dit jaar uitkomen voor de PlayStation 5. De game komt op een later moment ook nog uit voor onder andere de PS4.