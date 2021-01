Vorig jaar kondigde Sony tijdens een PlayStation 5 showcase aan dat Grand Theft Auto V en GTA Online een next-gen versie krijgen. De release staat gepland voor ergens dit jaar en als het zover is, komt GTA Online als een standalone game uit, naast GTA V. Sinds de aankondiging heeft Rockstar Games weinig over de PS5-versie van GTA Online losgelaten, maar mogelijk is er nu nieuwe informatie bekend.

Dataminers zijn na een recente update namelijk in de broncode van GTA Online gedoken en hebben daar wat interessante regels gevonden die er eerder nog niet in zaten. Ten eerste vonden de speurneuzen de regel ‘CHasCharacterToTransferDecisionPage’. Deze regel lijkt te suggereren dat je straks je personage van GTA Online op de PlayStation 4 kunt meenemen naar de PS5-versie. Toen de game voor de PS4 uitkwam kon je ook je PS3-voortgang overzetten, dus het zou geen grote verrassing zijn als dit op de PS5 ook mogelijk is.

Een andere regel die in de code werd gevonden is ‘rage::fwuiMessageBase’. Dit zegt op het eerste gezicht niet heel veel, maar gebruikers van GTAForums geven aan dat deze regel alleen te vinden is in de geüpdatete versie van de RAGE Engine van Rockstar. Deze nieuwste versie van de engine werd gebruikt voor Red Dead Redemption 2 en wordt dus, afgaande op de gevonden regel in de code, mogelijk ook gebruikt voor de next-gen versie van GTA Online. Een nieuwe versie van de engine zou de grafische en technische prestaties ten goede kunnen komen. Rockstar Games gaf eerder aan dat de next-gen versie van GTA V en GTA Online diverse verbeteringen krijgen, maar dit is nog niet nader uitgelegd.

Of de bovenstaande informatie daadwerkelijk klopt, zullen we natuurlijk moeten afwachten. Dat gezegd hebbende, de dataminers die deze nieuwe regels in de code van GTA Online hebben gevonden, hebben eerder op deze manier informatie juist weten te voorspellen. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat ze het nu weer bij het rechte eind hebben.