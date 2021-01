Het is de laatste jaren erg stil gebleven rond de Killzone-franchise. De populaire reeks shooters was toch wel één van de meest iconische PlayStation-franchises te noemen, maar die lijkt nu steeds meer dood te bloeden. Ontwikkelaar Guerrilla Games lijkt nu ook afscheid te nemen van de reeks, want de officiële Killzone website, www.killzone.com, wordt gedeactiveerd.

Het offline gaan van een website klinkt misschien niet zo speciaal, maar in dit geval heeft dit wel enkele (kleine) gevolgen. De online servers van de games zelf blijven actief, maar vanaf nu kan je geen clans meer aanmaken of aanpassen voor Killzone: Shadow Fall en Killzone: Mercenary. Je kan de volledige aankondiging van ontwikkelaar Guerrilla hieronder lezen.

“Dear Killzone.com visitor,

The official website for the KILLZONE franchise has retired. Going forward, visitors to Killzone.com will be directed to PlayStation.com.

While this change doesn’t affect the online multiplayer modes, player statistics or ranking data for KILLZONE MERCENARY and KILLZONE SHADOW FALL, it is now no longer possible to create or manage clans in KILLZONE SHADOW FALL. We apologize for this inconvenience.

Thank you to Killzone.com’s many fans and visitors throughout the years for their enthusiasm and support.

Sincerely,

Guerrilla”