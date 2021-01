Ontwikkelaar SNK kondigde onlangs erg leuk nieuws voor de fans van Samurai Shodown aan op Twitter. We kregen namelijk een eerste blik op de personages die deel zullen uitmaken van Season Pass 3 én we mogen bovendien ook een update aan het gevechtssysteem verwachten.

Momenteel kennen we de identiteit al van twee personages: Cham Cham en Hibiki Takane. Die laatste maakte initieel deel uit van de “The Last Blade” franchise, maar komt nu ook Samurai Shodown gedag zeggen. Cham Cham zal als eerste verschijnen en dit zal in de loop van maart 2021 gebeuren. In een recente video gaf regisseur Hayato Konya wat commentaar:

“Well, we’ve done a bunch of cross-over characters with other companies, so I wanted to focus specifically on an SNK IP this time. And out of the IPs we have, Hibiki Takane from The Last Blade has appeared in other games, so I felt her a great fit. Her move list is also really flashy and cool, so I think she’ll make a great addition to Samurai Shodown. Though both Samurai Shodown and The Last Blade play very differently, we’re hard at work making her transition seamless.

Cham Cham is someone the fans have been begging for, so I wanted to make their wishes come true. We can’t wait for you to try out this cute little devil!”