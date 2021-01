Afgelopen weekend werd duidelijk dat Pawel Selinger, onder meer de schrijver van Dying Light 2, ontwikkelaar Techland na 22 jaar verlaat. Daar was wat verwarring over, want Selinger is niet alleen één van de schrijvers, maar ook de art director. Fans maakten zich daarom zorgen dat Dying Light 2 nu ook zonder art director zit. Techland laat echter weten dat dit niet het geval is.

Selinger was namelijk sinds november 2019 niet langer de art director van Dying Light 2. Eric Cochonneau heeft die rol overgenomen en stuurt nu het team aan. Uiteraard is de bezorgheid niet raar, want Dying Light 2 had oorspronkelijk in 2020 uit moeten komen en het is al bijna een jaar doodstil rondom de game. Volgens Techland komt daar binnenkort verandering in en onthult het snel ‘spannend’ Dying Light 2 nieuws.