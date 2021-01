In een interview met GamesRadar laat producent Fleur Marty weten dat het vechten in Gotham Knights specifiek op coöp is afgestemd. We wisten al dat Gotham Knights volledig losstaat van de Batman Arkham games, maar dat geldt blijkbaar ook voor het vechtsysteem. Marty geeft aan dat Arkham-spelers er wel snel vertrouwd mee gaan raken, maar dat het op veel manieren toch echt erg anders speelt.

Concrete voorbeelden worden er echter niet gegeven. Later in het gesprek wordt er wel gezegd dat de game vier speelbare personages heeft, maar dat coöp vooral voor twee spelers is ontworpen. Vermoedelijk staat die samenwerking centraal en kun je gezamelijke aanvallen uitvoeren. Daar kunnen we in de trailer al wat voorbeelden van zien. In onze ‘De games van 2021’ artikelen gaat Matthias dieper op Gotham Knights in.