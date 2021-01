Naughty Dog heeft een poosje terug The Last of Us: Part II op ons afgevuurd, een game die in menig eindejaarslijstje trots bovenaan prijkte. Met Uncharted en Jak & Daxter heeft de ontwikkelaar bovendien nog enkele klassieke franchises onder de arm. En terwijl het team ongetwijfeld nog aan het bekomen is van de storm die hun laatste game teweegbracht, wijzen bepaalde verschuivingen binnen het bedrijf erop dat Naughty Dog reeds vlijtig sleutelt aan een nieuw project.

De voornaamste redenen hiervoor zijn de interne promoties van Vinit Agarwal en Richard Cambier. Beide voormalige lead designers werden opgewaardeerd tot volbloed game directors. Ze zijn overigens niet de enigen; hier en daar in de studio kregen werknemers meer verantwoordelijkheden aangemeten. Zulke verschuivingen wijzen doorgaans op een nieuw project. En met Sony’s kersverse PS5-console in de winkelrekken, is het niet moeilijk te raden waar dat project zich op zal afspelen.

We weten uiteraard niet wat Naughty Dog precies in het schild voert. Eerder gaf Neill Druckmann reeds aan dat een volgende game mogelijk een derde The Last of Us wordt. Een gloednieuwe IP behoort echter ook tot de mogelijkheden. Wat het ook wordt, wij zijn alvast benieuwd naar het resultaat. Als wij meer weten, weten jullie het ook.