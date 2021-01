Een van de weinige games die niet op de PlayStation 5 speelbaar is via backwards compatibility is de titel Joe’s Diner. Deze game stond op het lijstje van games die een update nodig hadden en nadat eerder verschillende andere games al klaargemaakt werden voor backwards compatibility, geldt dat nu ook voor deze game.

De ontwikkelaar heeft update 1.01 voor Joe’s Diner uitgebracht die 500MB groot is en waarmee de beperking wordt opgelost. Dit is het enige wat de update doet, dus verwacht verder geen veranderingen in het spel zelf. Met deze update is de lijst dus weer iets korter, deze bestaat nog uit de volgende titels: