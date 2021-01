De problemen met Cyberpunk 2077 kan haast niemand ontgaan zijn, zo ook de Poolse overheid niet. Een vertegenwoordiger van de ‘Office of Competition and Consumer Protection’ heeft aangegeven dat de overheid zal ingrijpen en een ultimatum heeft gesteld voor de ontwikkelaar. Als ze daar niet aan voldoen, dan gaat het ze serieus veel geld kosten.

Małgorzata Cieloch, de vertegenwoordiger in kwestie, stelt dat CD Projekt RED een boete kan krijgen die op kan lopen tot 10% van hun inkomen over 2020. Deze boete dient betaalt te worden als de ontwikkelaar de belofte niet nakomt dat ze alle bugs en andere problemen oplossen.

De genoemde instantie zal gaan controleren of de ontwikkelaar de problemen gaat oplossen, hoe ze reageren op klagende consumenten en meer. Hieronder de verklaring van Cieloch.

“We ask the entrepreneur to explain the problems with the game and actions taken by him. We will check how the producer is working on making corrections or solving difficulties that make it impossible to play on consoles, but also how he intends to act towards people who have made complaints and are dissatisfied with the purchase due to the lack of possibility to play the game on their equipment despite previous assurances of the producer.”