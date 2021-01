Begin december 2020 liet Facepunch Studios weten dat de game Rust pas ergens dit jaar zal verschijnen voor de PlayStation 4 en Xbox One. Met een release in 2021 en de beschikbaarheid van nieuwe consoles, zou je verwachten dat de game ook naar de PlayStation 5 en Xbox Series X|S zou komen. Dat blijkt vooralsnog niet het geval te zijn.

De ESRB, de instantie die games in de Verenigde Staten van een leeftijdsbeoordeling voorziet, heeft Rust nu van een beoordeling voorzien en zet het op ‘M’ van ‘Mature’. Een game voor volwassenen dus, maar opvallend is dat de game enkel voor de PlayStation 4 en Xbox One beoordeeld is. Er is dus geen sprake van een ‘next-gen’ versie.

Althans, niet bij de release. Dit betekent niet dat de game niet op de nieuwe consoles speelbaar is, er is immers backwards compatibility en vooralsnog lijkt dat de enige optie te zijn. Als er aankondigingen gedaan worden over een specifieke PS5-versie, dan lees je het hier.