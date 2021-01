Bandai Namco had al laten weten dat er op 15 januari een nieuw personage beschikbaar wordt gesteld voor Dragon Ball FighterZ, namelijk Super Baby 2. Als je al wilt weten hoe deze vechter eruitziet in de game en wat zijn vechtstijl is, dan kan je dat in de onderstaande video checken. Deze laat bijna vijf minuten aan gameplay van de nieuwe vechter zien.

Super Baby 2 kan je aanstaande vrijdag voor €4,99 aanschaffen in de PlayStation Store. Heb je de FighterZ Pass 3 gekocht, dan kan je hem downloaden zonder extra te betalen. Je hebt dan ook nog een extra voordeel, want je kan Super Baby 2 dan namelijk morgen al downloaden.