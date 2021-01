Voordat we ook maar iets mogen verwachten van de Cyberpunk 2077 multiplayer, die waarschijnlijk pas op z’n vroegst in 2022 verschijnt én een standalone component wordt, zal CD Projekt RED nog aan de weg moeten timmeren om de normale game technisch op orde te krijgen.

Dat weerhoudt dataminers er echter niet van om toch even een kijkje te nemen in de bestanden, om te zien wat ze kunnen vinden over de multiplayer van Cyberpunk 2077. DSOGaming rapporteert via een anonieme bron dan ook een aantal details die mogelijk van toepassing zijn.

Zo maakt men melding van minstens twee modi: ‘Heists’ en een simpele deathmatch. Er is nog weinig bekend over deze Heists modus, maar de geruchten gaan dat dit meer lijkt op het verloop van een quest, die je dus met andere spelers kunt doorlopen. Verder zijn er nog een aantal standaardteksten opgeduikeld die waarschijnlijk weergegeven worden op het moment dat je bijvoorbeeld het loodje legt of zelf een tegenstander te grazen neemt.

Deze details zijn overigens direct uit de executable van de pc-versie gehaald, dus mocht je nieuwsgierig zijn, dan kun je zelf ook op ontdekkingstocht gaan.

Cyberpunk 2077 Multiplayer Heists Functions

MP.Heist.DebugMessageNameChanged

MP.Heist.MessagePlayerReady

MP.Heist.SetPlayerCharacterClass (may imply multiplayer is focused on more strict character class selection system)MP_PlayerReady

++ %s joined the heist

— %s left the heist

Character.Cpo_Muppet_Solo

Character.Cpo_Muppet_Assassin

Character.Cpo_Muppet_Netrunner

Character.Cpo_Muppet_Techie

lobby

cpo_heist_started

Character.Cpo_Muppet_Default

Character.

Character.Cpo_Default_Player

Waiting for players

Waiting for additional players… %u

> Match starts in %u <

Respawn in %u seconds

> Match ends in %u <

GAME FINISHED

Waiting for players…

> Heist starts in %u <

Waiting for players to get ready…

Duplicate characters detected

Respawning player…

Waiting for other players to get ready…

PRESS D-Pad Down / ‘X’ WHEN READY

use the debug menu to switch your character

Player is dead

> Heist ends in %u <

VICTORY

players in the Gather Area

Waiting for other players…

Go to the gather area (Seems to imply that players spawn either in free-roam or away from location where Heist actually begins and need to group there to begin)

Here are also some debug scoreboard:

PLAYER NAME | KILLS | DEATHS | STATUS | PING | ID

PLAYER NAME |

KILLS |

DEATHS |

STATUS |

PING |

PLAYER NAME

DEAD

ALIVE

P L A Y E R S

Regarding the deathmatch mode, here are some of its functions:

Cyberpunk 2077 Multiplayer Deathmatch Functions