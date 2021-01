Cyberpunk 2077 moest dé game van 2020 worden, maar de vele bugs en grafische slordigheden zorgde er voor dat er bij lange na niet aan de hoge verwachtingen werd voldaan. Wellicht kan Disjunction een leuk alternatief zijn. Deze titel zal op 28 januari in de PlayStation Store verschijnen.

Disjunction is een cyberpunk stealth action RPG van Ape Tribe Games. Dit is een kleine ontwikkelaar, dus het budget was dan ook niet zo groot als de game van CD Projekt RED. Er wordt daarom gebruik gemaakt van 2D pixelart graphics. Dit betekent echter niet dat de gameplay ook ‘simpel’ is.

Volgens Ape Tribe Games kan je je eigen speelstijl bepalen. Je kan er voor kiezen om ongezien je opdrachten te vervullen of als een ware Rambo om je heen te knallen. Je zal ook genoeg keuzes moeten maken in dialogen met verschillende personages die je tegenkomt en die keuzes hebben grote invloed op het verhaal.

Wat je allemaal van Disjunction kan verwachten, wordt getoond in de onderstaande video.