Videogames vormen al jarenlang een bron van entertainment en inspiratie. Zo werden er al tientallen films gemaakt op basis van videospellen. Maar er is ook een andere sector die zich laat inspireren door videogames: de online gokindustrie. Vandaag stellen we zes gokkasten aan je voor die geïnspireerd zijn op populaire videospellen.

Lara Croft: Tomb Raider



Lara Croft is niet alleen een ster in videogames en op het witte doek, maar ook in de online gokwereld. Er werden namelijk maar liefst drie slotmachines ontwikkeld op basis van dit razend populaire spel. Lara Croft: Tomb Raider was één van de allereerste branded gokkasten ooit. Daarna werden ook Temples and Tombs en Tomb Raider: Secret of the Sword uitgebracht. Welke van deze slotmachines je ook speelt, je wordt helemaal ondergedompeld in de wondere wereld van Lara Croft. Lara maakt ook zelf haar opwachting in de spellen en bovendien kun je er een mooi extra zakcentje mee verdienen. Deze gokkasten kunnen worden gespeeld bij heel wat verschillende online kansspelaanbieders. Als je wilt weten welke online casino’s betrouwbaar zijn, dan vind je hierover heel wat informatie online.

Call of Duty 4: Modern Warfare



De Call of Duty games zijn enkele van de meest gespeelde videospellen ooit. Dat hebben ze goed begrepen bij Amaya Gaming, want deze slot provider besloot een gokkast te ontwikkelen gebaseerd op deze spelreeks. Voor deze slotmachine haalde Amaya Gaming de mosterd bij een van de meest populaire delen van de Call of Duty-reeks, Call of Duty 4: Modern Warfare. Speel je deze slotmachine, dan geniet je van bijna evenveel actie als wanneer je de videogame speelt. Geweren, granaten, explosies, het komt allemaal aan bod. Kers op de taart: er wordt een jackpot van maar liefst 100.000 dollar aangeboden.

Resident Evil 6



Resident Evil werd niet alleen meerdere keren verfilmd, deze videogame werd ook omgetoverd tot een gokkast. Deze slotmachine is net zo spannend als het spel. Spelontwikkelaar Skywind Group heeft deze gokkast tot het kleinste detail uitgewerkt. Zo komen verschillende van de personages in deze slotmachine terug. Ada, Chris, Jake en Leon helpen je namelijk op weg naar een mooie winst. Daarnaast verschijnen er helende planten, kogels en pistolen op het scherm, net zoals in het spel. Met deze gokkast kun je tot 3000 keer je inzet terugwinnen.

Hitman



Na de comics, het videospel en de film is er nu ook een slotmachine met deze huurmoordenaar in de hoofdrol. Dat de gokkast gebaseerd is op Hitman, is duidelijk. Op het speelveld krijg je namelijk zilveren pistolen, sluipschuttersgeweren en messen te zien. Ook de huurmoordenaar zelf maakt zijn opwachting en doet dienst als wild. De leukste feature van deze gokkast is de jackpot waarmee je maar liefst 20.000 dollar kunt winnen.

Space Invaders



Dit arcadespel, ontwikkeld in 1978, wordt meer veertig jaar later nog altijd veel gespeeld. Verschillende spelontwikkelaars besloten dit spel in een nieuw jasje te steken. Zo heeft PlayTech in 2016 een slotmachine uitgebracht gebaseerd op dit spel. Ook Scientific Games ontwikkelde een gokkast geïnspireerd op dit arcadespel. Dat de gokkasten gebaseerd zijn op het originele spel, wordt al heel duidelijk. Je krijgt namelijk planeten, ufo’s en space invaders te zien.

Bejeweled



Dit jaar is het 20 jaar geleden dat Bejeweled werd uitgebracht. Het spel wordt anno 2021 nog vaak gespeeld en er zijn nu ook enkele slotmachines beschikbaar gebaseerd op dit spel. Deze gokkasten zien er even vrolijk en kleurrijk uit als het originele spel. Speel je de Bejeweled slotmachine dan probeer je minstens drie dezelfde edelstenen te verzamelen op een winlijn. Dit is duidelijk gebaseerd op de originele game waar je horizontaal of verticaal een ketting van minstens drie edelstenen probeert te maken. De winnende combinaties verdwijnen van het scherm en er verschijnen nieuwe edelstenen op het speelveld, net zoals in het originele spel.