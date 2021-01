Met nog ruim een week te gaan voordat Hitman III verkrijgbaar is, heeft ontwikkelaar IO Interactive alle locaties van het nieuwe deel onthuld. In de twee voorgaande delen bezocht Agent 47 een reeks exotische locaties, en dat zal voor de afsluiter van de ‘World of Assassination’ trilogie niet anders zijn.

Laat je je graag verrassen? Dan willen we je op dit punt alvast waarschuwen voor eventuele spoilers wat betreft de locaties van Hitman III. De game zal beginnen in Dubai, tijdens de openingsceremonie van het grootste gebouw ter wereld.

Vanaf dat punt zal de iconische huurmoordenaar afreizen naar Dartmoor (Verenigd Koninkrijk), Berlijn (Duitsland), Chongqing (China), Mendoza (Argentinië) en ten slotte Carpathian Mountains (Roemenië).

Iedere locatie herbergt natuurlijk een aantal doelwitten, die je ongetwijfeld op de meest creatieve manieren kunt introduceren aan Magere Hein. Mocht je meer willen weten over de verschillende locaties, check dan zeker even de website van IO Interactive.

Hitman III verschijnt op 20 januari voor de PlayStation 4/5, Xbox One/Series consoles en pc.