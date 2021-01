Dead by Daylight is al vier jaar op de markt en wordt nog steeds regelmatig voorzien van updates en nieuwe content. Behaviour Interactive laat in een video weten wat zij nog meer in de pijplijn hebben zitten voor hun populaire titel.

De asymmetrische online survival horror-titel nadert zijn vijfde verjaardag en ziet er daardoor wat verouderd uit. De ontwikkelaar wil de game dan ook van wat grafische verbeteringen voorzien, zodat het spel zich kan meten met titels van vandaag de dag. Dit zal ook gelden voor animaties, de Heads Up Display en maps. Behaviour Interactive is tevens bezig geweest met skill based matchmaking en deze is nu van zo’n kwaliteit, dat deze binnenkort weer terug zal keren in de game.

Wat ze nog meer in de pijplijn hebben zitten voor Dead by Daylight kan je hieronder zien en horen.