Er is al geruime tijd sprake van een Borderlands-film, maar de gehele productie moet nog beginnen. Zoals wel vaker het geval is met gameverfilmingen duurt het lang, toch is er goed nieuws te melden omtrent deze film, want de productie gaat namelijk op korte termijn van start.

MidAtlantic Films zal de productie voor z’n rekening nemen en in gesprek met The Hollywood Reporter is duidelijk geworden dat de Lionsgate film in Hongarije gefilmd zal worden. Adam Goodman van het genoemde bedrijf zei het volgende:

“We’re opened up space for a Lionsgate film, Borderlands […], we’re doing season three of Jack Ryan for Paramount TV, and we’re doing a Marvel project, which, for the usual security reasons, I can’t talk about,”

Dat impliceert dat er ruimte is om de film op te gaan nemen en zodra dat begint, komt alles in een stroomversnelling.