De originele Tomb Raider is natuurlijk een oudje, maar er werd op een gegeven moment aan een remake gewerkt voor de PlayStation Portable. Dit blijkt uit een video van de alpha versie die online is verschenen. De game ziet er in de video behoorlijk vergevorderd uit, maar was nog niet speelbaar op de handheld, zodoende wordt op pc gespeeld.

De game zou verschijnen onder de noemer ‘Tomb Raider: 10th Anniversary’, gemaakt door het Britse Core Design (bestaat niet meer). De game was bijna klaar, maar werd uiteindelijk geannuleerd omdat de keuze viel op Tomb Raider: Anniversary, die in 2007 uitkwam. De studio in kwestie had het lastig ten tijde van de ontwikkeling van deze titel en ging na het annuleren helaas kopje onder.

Meer over Core Design kan je hier in dit artikel van Eurogamer lezen. De game is overigens te spelen, gezien het in z’n geheel geüpload is naar The Internet Archive. Interesse? Volg hier de instructies.