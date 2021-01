Special: De tijd is rijp voor een monster hunter MMO – Capcom heeft een goede generatie achter de rug. Meerdere franchises hebben het uitstekend gedaan. De koploper is Monster Hunter: World, die meer dan 16 miljoen exemplaren heeft verkocht en daarmee werd het ook bekroond tot de best verkopende Capcom game ooit. De franchise heeft het altijd goed gedaan, maar was eigenlijk het meest populair in Japan. De Westerse markt heeft pas met Monster Hunter: World echt laten zien dat de vraag naar deze franchise wereldwijd groot is. Reden genoeg om eens te kijken of er niet nog meer in zit voor Monster Hunter dan er nu is. Er zijn namelijk veel aspecten binnen de franchise die wel eens interessant kunnen zijn voor een MMO.

Monster Hunter: World is een vreemde eend in de bijt

Monster Hunter is een zeer langlopende franchise met ontzettend veel delen. Veel van deze games zijn uitgebracht op handhelds, maar gewone thuisconsoles hadden hier en daar ook een deel te pakken. Het is tot Monster Hunter: World traditie geweest om na elk genummerd deel een extra uitgave ervan uit te brengen. Een mooi voorbeeld is Monster Hunter 4, dat later de versie Monster Hunter 4 Ultimate kreeg. Dit is in feite dezelfde game, maar met veel extra monsters en opdrachten, die niet in de normale versie zaten. De kern van de game bleef echter onveranderd, dus als consument krijg je dan al gauw een dubbel gevoel bij de aanschaf. Of je was er juist van op de hoogte en wachtte expres op de Ultimate versie. Dit maakt Monster Hunter: World in dat kader uniek, want voor het eerst hoef je niet zo’n versie extra aan te schaffen.

De tijden zijn veranderd voor gaming en door patches en updates kan er dus na de launch van een game extra content toegevoegd worden. Monster Hunter: World heeft op deze manier enkele jaren aan extra content gekregen door middel van updates. Denk bijvoorbeeld aan evenementen, waarin je bijzondere armor of wapens kunt verkrijgen of wat te denken van gloednieuwe monsters om tegen te vechten. Zodoende is Monster Hunter: World een ware live service game geworden. Hoewel tegenwoordig natuurlijk meerdere soorten games dit concept hanteren, was het voorheen iets kenmerkends voor alleen MMO-games.

Monster Hunter: Rise opent weer nieuwe deuren

Monster Hunter: Rise voor de Nintendo Switch is het nieuwste deel in de franchise en deze game laat veelbelovende dingen zien. De diversiteit van de RE Engine is er een die er bovenuit steekt. De RE Engine is namelijk ook gebruikt voor Resident Evil 2- en Resident Evil 3 Remake, alsook Devil May Cry 5. Niet alleen zijn deze games grafisch van een zeer hoog niveau, ook de performance van deze multiplatform titels is zeer goed te noemen, op alle consoles. Monster Hunter: Rise moet weliswaar in maart uitkomen, maar er is nu al een demo beschikbaar die wederom een sterk staaltje techniek laat zien. Denk aan een hele grote map die niet zoals vroeger in stukjes ingeladen moet worden, een goede draw distance en dat terwijl er meerdere monsters rondlopen in het gebied. Tel daarbij op dat elke jager altijd een mount bij zich heeft en met vier man worden de gevechten nog drukker dan in Monster Hunter: World.

Kortom, een erg schaalbare engine die, zoals het erop lijkt, ook lang mee kan gaan. En dit is belangrijk voor een game die ook een lang leven moet hebben. De MT Framework engine, waar Monster Hunter: World op draait, liet zijn leeftijd al zien. De engine deed magnifieke dingen met een game als Resident Evil 5, maar leg een Monster Hunter: World naast Devil May Cry 5 (Special Edition), dan zie je gelijk het grote verschil in performance en visuals. Mocht Capcom het MMO-concept toepassen op een nieuwe consoleversie van Monster Hunter, dan is het wel zo handig dat de engine waar het op zal draaien lang mee gaat. Hierin is de RE Engine dus een betere optie.

Vriendelijk(er) voor de portemonnee?

De vele updates die in Monster Hunter: World voorbij zijn gekomen, in de vorm van nieuwe monsters en events, waren allemaal gratis. Er is twee jaar na de launch van Monster Hunter: World een uitbreiding uitgekomen, genaamd Monster Hunter: World – Iceborne. Dit was qua content zo omvangrijk dat je eigenlijk kon spreken van een vervolg. Je hoefde als consument ook niet de volle hap te betalen voor deze uitbreiding, want voor € 40,- kon je al aan de slag. Ook iets wat we kennen van MMO’s. Als voorbeeld nemen we World of Warcraft, die in oktober 2020 de laatste uitbreiding heeft gekregen onder de benaming ‘Shadowlands’. Het is normaal dat pc-games over het algemeen altijd ietsje goedkoper zijn dan consoleversies, maar die World of Warcraft uitbreiding kostte ook € 40,-. Daarmee komt Iceborne op dezelfde lijn te staan met wat je mag verwachten van een uitbreiding.

Dan hebben we natuurlijk nog de discussie over een ander verdienmodel, dat vaak gepaard gaat met een MMO: lidmaatschappen en microtransacties. Het maandelijkse bedrag dat World of Warcraft vraagt, en bijvoorbeeld ook een Final Fantasy XIV, kan een barrière vormen voor sommige gamers om in te stappen. Met om de zoveel jaar een uitbreiding kan het bedrijf inkomsten realiseren, maar dat is ook met microtransacties mogelijk. Monster Hunter: World heeft dit op een schappelijke manier weten te implementeren, want enkel cosmetische extra’s worden aangeboden voor echt geld. Verschillende armorsets en wapens kon je simpelweg op geen andere manier verkrijgen dan de verschillende monsters te verslaan. Het is dan ook de kern van progressie in Monster Hunter, dus pay-to-win zou de game nutteloos maken. Alle extra’s zijn zodoende echt optioneel.

Een Monster Hunter MMO bestaat al?

In 2013 is er een Monster Hunter Online gelanceerd. Maar dit is even een verhaal apart: Deze game is niet door Capcom gemaakt, maar door een studio van Tencent en het draaide op de CryEngine 3. Een bijzonder project, de game zag er namelijk erg goed uit. Dit alles overigens met ondersteuning van Capcom, die het vooral aan de studio in kwestie overliet. Capcom zelf heeft ook een MMO uitgebracht binnen de Monster Hunter franchise, dit was Monster Hunter: Frontier. Een MMO die je zowel op de pc als op de Xbox 360 kon spelen. De game werd voor de Xbox 360 uitgeven door Microsoft Game Studios, maar later kon een standalone versie ook gespeeld worden op de PS3 en WiiU.

Het slechte nieuws is dat deze game nooit in het Westen is uitgekomen, wat jammer te noemen valt. Eens te meer omdat de game in Japan bijzonder goed ontvangen werd. Monster Hunter: Frontier had maar liefst meer dan 4 miljoen online gebruikers en dat kan moeilijk genegeerd worden. In december 2019 zijn de servers echter gesloten, waardoor er eigenlijk des te meer ruimte overblijft om een nieuw project te starten. Er zijn veel redenen om als nieuwe telg in de serie een MMO te lanceren, die toegankelijk is voor alle soorten fans en spelers. Monster Hunter: World heeft bovendien bewezen dat de serie populair genoeg is om de gok te nemen, zeker nu het ook in het Westen echt is geland. Nieuwe ronde, nieuwe kansen: Capcom, kom maar op met Monster Hunter: Universe!