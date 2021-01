Recent was het mogelijk om de multiplayer van Call of Duty: Black Ops Cold War tijdelijk gratis te spelen via een trial. Activision en Treyarch doen er nu nog een schepje bovenop, want ze hebben een gratis trial voor de Zombies aangekondigd en dat is een unicum. Nooit eerder werd dit segment van de Call of Duty-games tijdelijk gratis aangeboden.

Iedereen op de PlayStation 4 of PlayStation 5 kan vanaf 14 januari tot en met 21 januari in de Zombie content duiken. Hieronder valt de Onslaught modus en de reguliere Zombie map: Die Maschine. In aanvulling daarop zul je ook Cranked kunnen spelen, de modus die deze week wordt toegevoegd aan dit onderdeel van de shooter.

Mocht je na afloop van de trial de volledige game aanschaffen, dan neem je al je progressie automatisch mee.