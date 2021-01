Na lang een publiek geheim te zijn geweest kondigde BioWare en Electronic Arts eind 2020 de Mass Effect Legendary Edition aan, die remasters van de originele drie delen zal aanbieden op hedendaagse platformen. Een releasedatum voor deze trilogie is officieel nog niet gecommuniceerd, maar verschillende retailers hinten naar maart.

Vooralsnog staat de release op de lente van dit jaar, maar Shopitree (Singapore) en GSShop (Indonesië) melden allebei dat de trilogie op 12 maart verschijnt. Gezien het twee retailers in twee verschillende landen zijn kan het betekenen dat ze dezelfde leverancier hebben die dit heeft aangegeven, of ze hebben hun info uit andere bronnen.

Een willekeurige datum lijk het niet te zijn, gezien de overlap tussen de twee retailers, maar of het klopt is afwachten. EA noch BioWare hebben een officiële mededeling over de definitieve releasedatum gedaan. Bij meer nieuws lees je het hier.