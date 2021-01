Sony heeft tijdens zijn CES 2021 presentatie een ‘Sizzle Reel’ getoond en daarin komen verschillende PS5-games voorbij. Interessant is dat Sony dit soort video’s ook gebruikt om een indicatie van de release van games te geven. Dit deden ze eerder al met de officiële PlayStation 5 trailer en via deze nieuwe video komen we meer te weten over andere aanstaande titels.

Zo staat Ratchet & Clank: Rift Apart voor 2021 op de planning, zonder een specifieke datum te noemen. Hetzelfde geldt voor Horizon: Forbidden West. De releasewindow voor Kena: Bridge of Spirits is al wat meer secuur met maart 2021, net zoals Solar Ash die in juni verschijnt. In oktober mogen we Stray verwachten, net zoals GhostWire: Tokyo.

Tussendoor mogen we in juli Devil Inside verwelkomen en verder staan Project Athia en Pragmata respectievelijk gepland voor januari 2022 en 2023. Die laatste, Pragmata, krijgt dus een fors uitstel, zo blijkt uit de nieuwe video die je hieronder kan checken.