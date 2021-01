Square Enix heeft wat nieuwe handelsmerken geregistreerd, zo blijkt uit de aankondiging daarvan. Het gaat om drie benamingen, waarvan er twee op 17 december 2020 in Japan zijn geregistreerd en een op 22 december 2020. Al deze handelsmerken hebben te maken met Final Fantasy VII, wat de suggestie wekt dat er meer in de pijplijn zit.

Het gaat om ‘Ever Crisis‘, ‘The First Soldier‘ en ‘Shinra Electric Power Company‘. De eerste benaming lijkt erg op de mobiele game uit 2004: Before Crisis: Final Fantasy VII en de PSP-game uit 2007: Crisis Core: Final Fantasy VII. The First Soldier zou een referentie naar Sephiroth kunnen zijn en Shinra is natuurlijk een organisatie in het Final Fantasy VII universum.

Voor die laatste is ook een logo vastgelegd, wat eens te meer de indruk aanwakkert dat Square Enix met het een en ander bezig is rondom de Final Fantasy VII games, buiten de remakes zelf natuurlijk. Als we vernemen wat er mee gedaan wordt, dan lees je het hier.