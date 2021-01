Het shooter genre is zeer populair, maar tegenwoordig kan ik (Chris) niet anders stellen dan dat ik een beetje teleurgesteld ben in het huidige aanbod. Battle Royale-shooters zijn de nieuwe standaard en veel van de shooter concepten van verschillende franchises vallen in herhaling of worden van elkaar overgenomen. Killzone van Guerrilla Games was in dat opzicht toch erg uniek qua stijl en presentatie. Het nieuws dat de Killzone website offline werd gehaald kwam een beetje als een wake-up call. Het is een flinke tijd geleden dat we een nieuwe Killzone-game hebben gehad. Sterker nog, Sony geeft überhaupt weinig aandacht aan het shooter genre. Wat de reden ook mag zijn van het naar achteren schuiven van first-person shooters, de vraag is of Sony eigenlijk nog wel een exclusieve shooter nodig heeft. Als je kijkt naar het brede aanbod van Sony exclusives zou je bijna zeggen dat een shooter niet nodig is gezien het succes dat Sony in diverse andere genres heeft. Wat vinden jullie Nando en Johnny?

Nando

Ach, Killzone. Je zult altijd een speciaal plekje in m’n hart hebben. Niet alleen door het fantastische AAA-debuut wat de franchise had op de PlayStation 2, maar voornamelijk door het werkelijk geweldige tweede deel die critici de mond wist te snoeren en vooral fans wist te verblijden. Zelfs op de PSP was je bij me, met het uitmuntende Killzone: Liberation. Ook Shadow Fall kon mij destijds prima bekoren en het is natuurlijk een testament aan de technische vernuftigheid van Guerrilla Games dat de PS4-titel sowieso op grafisch gebied nog prima mee kan draaien. Ik zal eerlijk zijn: ik mis Killzone. Máár, er is een shooter die ik eigenlijk nog veel meer mis, en die komt misschien wel uit een onverwachte hoek.

Resistance! De knotsgekke dames en heren bij Insomniac Games gooiden eind 2006 de WOII-shooter op z’n kop door aliens aan het feest toe te voegen. Met een toffe campagne en een uitstekende multiplayer modus (die toen maar liefst 40 spelers tegelijk ondersteunde) was menig gamer de eerste paar jaren van de PlayStation 3 verzot op Resistance: Fall of Man. Insomniac ging verder met de franchise en bracht een tweede deel ter wereld, die het verhaal van Nathan Hale voortzette en nóg dieper ging met de multiplayer door een uitgebreide coöp campagne toe te voegen. De mix van bizarre wapens, een alternatief verhaal en de uitgebreide multiplayer was één en al gameplezier.

Dat maakt het toch pijnlijk om te zien dat Resistance een stille dood is gestorven, wat ons brengt bij de hamvraag van deze Reflectie. Nee, ik denk niet dat Sony per se een shooter nodig heeft om succesvol te zijn. Over de jaren hebben ze immers genoeg verschillende IP’s verzameld die veelal goed en soms zelfs uitstekend weten te verkopen. Maar, toch is het ontzettend jammer dat er een aantal franchises liggen te verpieteren waar nog zoveel potentie in zit én dat Sony de studio’s heeft om die potentie waar te maken. Zowel (de eerste) Resistance als Killzone waren verkoopknallers, wat betekent dat er absoluut vraag is naar exclusieve shooters, dus waar wringt de schoen dan precies? Dat is op dit moment lastig te zeggen, ik hoop in ieder geval vurig dat Sony deze iconische franchises niet vergeet en dat we in de toekomst weer eens de Chimera te grazen kunnen nemen.

Johnny

Ik ben altijd van mening geweest dat Guerrilla te weinig waardering kreeg voor de hoeveelheid moeite die er in het universum van Killzone is gestoken. Beide partijen hebben een compleet andere ideologie en maatschappij. Waar de ISA meer de Westerse wereld weerspiegelt, zijn de Helghast op het onderdrukkende bewind van Stalin en Mao gebaseerd. Dat zie je zelfs terug in de wapens. De ISA beschikt over technologisch geavanceerde wapens, die de soldaten meer kansen geeft. De Helghast moeten het met massaal goedkoop geproduceerde wapens doen, die weinig rekening houden met de veiligheid van de gebruikers. Giet daar een prachtige artstyle overheen en je eindigt met een soort van NATO en nazi’s in de ruimte. Dat er niet meer met dat universum gebeurt is doodzonde!

Echter lig ik daar niet zo wakker van. Het feit is dat ik helemaal geen ‘moderne’ shooters meer speel. DOOM Eternal is eigenlijk de enige uitzondering. Ik kan mij namelijk totaal niet vinden in waar het genre heen is gegaan en Battle Royale vind ik verschrikkelijk. Nee, ik vermaak mij momenteel prima met Ion Fury, Prodeus en Wrath: Aeon of Ruin. Als Sony terugkeert naar de serie, ben ik als de dood dat het ook ‘gemoderniseerd’ gaat worden. Dan zie ik liever een remake, vooral van deel 2. Overigens geloof ik niet dat het over en sluiten is voor Killzone. Ik heb geen idee wat er achter de schermen speelt, maar die serie is echt niet voorgoed afgeschreven. Vergeet trouwens niet dat we 6 Killzone games in 9 jaar tijd hebben gehad. Een pauze was wel even op zijn plaats.

Daarnaast lijkt Sony inderdaad geen shooter nodig te hebben. Het bedrijf heeft reeds een lange lijst met uitstekende exclusives in verschillende genres, maar toch raad ik het ze wel aan. Want je kunt afgeven op Xbox wat je wilt, op dat vlak heeft Microsoft het met Gears of War en Halo uitstekend voor elkaar. Het lijkt mij dat je als platformhouder, dat publiek ook wilt hebben. Dus kom op Sony! Voor de spelers toch? Breng Killzone terug of kom met iets nieuws. Maar… kijk naar het verleden voor inspiratie en niet naar wat nu populair is.

Chris

Sony heeft als uitgangspunt dat ze nog altijd geld moeten verdienen. Shooters brengen diversiteit in het huidige portfolio dus alleen al daarom vind ik dat Sony wel degelijk een shooter nodig heeft. Laten we eerlijk zijn, de verschillende avontuurlijke cinematische exclusives staan erg in lijn met elkaar. Ik wil eigenlijk zo ver gaan dat Sony bijna een Triple-A Ubisoft aan het worden is, omdat je eigenlijk precies wel weet wat je kan verwachten van hun exclusives. Het is allemaal wel goed en van hoge kwaliteit, maar vernieuwend is het allemaal niet (echt) meer. Ik durf daarom ook te stellen dat genoeg Sony fans het er met mij over eens zullen zijn dat volledig andere soort projecten wel interessant kunnen zijn. Omdat we dus zo weinig shooters hebben gehad en dan met name een Killzone en, zoals Nando terecht benoemd, een Resistance, voelen zulke games verfrissend aan tussen het huidige aanbod, zeker omdat het zo lang geleden is. Johnny stipt ook terecht aan dat een Microsoft het goed doet met hun shooters, maar daar heb je precies het tegenovergestelde probleem qua aanbod en variatie. Variatie is altijd goed en Sony mag best meer investeren in een mooie shooter hier en daar. Geef de fans wat ze willen en breng Resistance en Killzone terug en anders een nieuw IP in het genre!