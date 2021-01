Eind 2019 kwam CI Games met Sniper Ghost Warrior: Contracts op de proppen, die uiteindelijk een stuk beter beviel dan het voorgaande derde deel (lees hier onze review). Toch weten de games altijd wel goed te verkopen en zodoende behaalt de reeks een mooie mijlpaal.

CI Games’ Marek Tyminski heeft namelijk in een statement laten weten dat er in totaal meer dan 11 miljoen Sniper Ghost Warrior-games over de (digitale) toonbank zijn gegaan, waar er van het laatste deel één miljoen stuks zijn verkocht.

In datzelfde statement vertelt Tyminski dat het volgende deel – Sniper Ghost Warrior: Contracts 2 – “binnenkort” zal verschijnen, zonder hierbij een exacte datum te noemen. De game moet verschijnen voor de PlayStation 4, Xbox One en pc en zodra we een definitieve datum hebben, laten we je dat natuurlijk weten.