Dat DC Universe Online ook een PlayStation 5-versie zou krijgen was al even bekend, maar niet wanneer deze zou verschijnen. Senior producer Landon Falls heeft op DC Universe Online laten weten dat het dit jaar zal gebeuren.

DC Universe Online dit jaar voor de PS5 uitbrengen is niet zonder reden, want zo wil men het tienjarige bestaan van de game vieren. De MMO kwam op 11 januari 2011 op de markt voor de PlayStation 3 en kwam later ook naar de PlayStation 4. Dit jaar is dus de PlayStation 5 aan de beurt, maar op een exacte releasedatum is het nog even wachten.

Wat voor verbeteringen de PS5-versie van DC Universe Online zal hebben is ook nog niet bekend. Wel liet Falls weten dat de game er in ieder geval grafisch beter uit zal zien. Op een latere datum zal er meer worden verteld.