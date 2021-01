De Uncharted-film heeft na al die jaren eindelijk wat voeten in de aarde gekregen en Naughty Dog heeft de handen ineengeslagen met HBO om The Last of Us naar het witte doek te brengen, dit in de vorm van een serie. Zodoende wijkt Sony behoorlijk af van de normale strategie om zich slechts te focussen op games en het ziet er naar uit dat we in de toekomst meer alternatieve media mogen verwachten van geliefde IP’s.

Dat vertelde Jim Ryan tijdens Sony’s CES 2021 briefing tenminste. Volgens de CEO zijn de Uncharted-film en The Last of Us HBO-serie nog maar het begin, en zal Sony in de toekomst nog meer gaan uitbreiden naar nieuwe media en dus ook een breder publiek.

Ryan noemde hierbij nog geen concrete IP’s of plannen, maar dat maakt het niet minder leuk om alvast een beetje te speculeren. Wat dachten jullie van een serie van bijvoorbeeld inFAMOUS of Days Gone?