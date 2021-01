Lords of the Fallen 2 heeft tot nu niet de meest vlotte ontwikkeling gekend. De game werd al jaren geleden aangekondigd – 2014 om precies te zijn – maar tot op heden hebben we nog steeds niet mogen genieten van deze sequel. Sterker nog: we hebben zelfs nog geen concrete beelden van de game kunnen zien.

Daar komt nu verandering in, want CI Games heeft een eerste afbeelding van de game vrijgegeven. Temper alvast je verwachtingen, want het gaat hier niet om spectaculaire gameplaybeelden. We krijgen wel het officiële logo te zien, dat je hierboven kan bekijken. Hopelijk is dit een indicatie dat we snel meer te horen zullen krijgen over deze titel.

Marek Tymiński van CI Games is alleszins enthousiast:

“Lords of the Fallen 2 is our largest project in terms of the whole of CI Games. The previous game was a full priced, full featured release and we’re approaching the next one with an even larger scope. The sequel will move the franchise to dark fantasy and will offer a revised and challenging combat system.”